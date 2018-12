Smog Ferrara: l’aria torna respirabile, stop alle misure d’emergenza

Misure d’emergenza antismog sospese a Ferrara, unica provincia dell’Emilia–Romagna ad adottare restrizioni contro l’inquinamento anche a Natale. Secondo il bollettino odierno dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae), a Ferrara e Cento i valori delle polveri PM10 sono rientrati nei livelli consentiti per legge e di conseguenza da domani saranno revocate le misure d’emergenza in vigore fino ad oggi compreso. Torneranno in circolazione i veicoli diesel Euro4 e verranno meno le limitazioni al riscaldamento di abitazioni e locali commerciali.