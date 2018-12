Smog, il Comune di Brescia smentisce: “La città non è maglia nera”

In queste ore, a seguito della pubblicazione del rapporto Ispra sull’Ambiente urbano, alcuni organi di stampa stanno diffondendo la notizia che “Brescia è maglia nera in Italia per la qualità dell’aria. Il dato non corrisponde a realtà”. Lo scrive in una nota il Comune di Brescia dopo la pubblicazione del rapporto Ispra sull’Ambiente urbano, che sottolinea come Brescia sia la peggiore citta’ per concentrazione di Pm10 nell’aria.

“Analizzando il rapporto si legge, infatti, che la citta’, nel 2017, non e’ stata la peggiore in Italia per quanto riguarda la concentrazione di Pm10, mentre il dato del 2018, diffuso anche in una nota stampa da Ispra, si riferisce alla sola centralina di Rezzato (aggiornato al 10 dicembre) e non prende in considerazione le centraline poste sul territorio del Comune di Brescia” scrive il Comune.

“Dal Piano regionale Inquinamento Atmosferico della Regione Lombardia – aggiunge – si evince molto chiaramente come Brescia non sia, e non sia mai stata dal 2002 al 2017, la citta’ maglia nera in Lombardia, e quindi anche in Italia, per la qualita’ dell’aria. Il Comune ha gia’ contattato Ispra chiedendo di rettificare la notizia, al fine di non fornire un quadro inesatto della situazione e lesivo dell’immagine della nostra citta’”.