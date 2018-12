Smog, allarme inquinamento a Modena: fermi anche veicoli diesel Euro 4

Sono in vigore da martedì 4 dicembre, e per i successivi tre giorni, le misure emergenziali previste dal Pair 2020 della Regione Emilia Romagna a causa del superamento, per tre giorni consecutivi, del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10 nella provincia di Modena.

Il raggiungimento del livello di allerta è segnalato con un bollino rosso nel Bollettino emesso lunedì 3 dicembre da Arpae, consultabile sul sito www.liberiamolaria.it, che indica l’allerta, e quindi le misure emergenziali, anche per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Forlì-Cesena.

Le misure resteranno in vigore almeno fino a giovedì 6 dicembre, prossimo giorno di controllo.

Cosa prevedono le misure emergenziali