Smog, Padova: inaugurato park che ‘mangia’ la Pm10

E’ stato inaugurato oggi all’insegna dello slogan “Quando il verde si tinge d’azzurro” il nuovo parcheggio green del Mercato AgroAlimentare di Padova (Maap), realizzato su una superficie di 2.200 metri quadrati con un materiale che ‘mangia’ le polveri sottili.

L’asfalto infatti contiene una sostanza che accelera la fotocatalisi, il processo con cui l’energia luminosa decompone e disperde agenti inquinanti come Pm10, ossidi d’azono e benzo-a-pirene.

Le piazzole di sosta inoltre sono state realizzate in betonella drenante, un prodotto che garantisce il passaggio in profondità di molta parte dell’acqua piovana per ridurre l’impatto sul sistema fognario e incrementare le falde acquifere.