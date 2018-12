Smog Roma: blocco della circolazione dei veicoli inquinanti fino alle 20:30

In vigore anche oggi, fino alle ore 20:30, il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde del Comune di Roma. Lo stop riguarda ciclomotori e motoveicoli pre-euro 1 ed euro 1 e tutti gli autoveicoli benzina e diesel pre euro 1, euro 1 e euro 2.

Il provvedimento urgente si è reso necessario sulla base delle previsioni sullo stato della qualità dell’aria, fornite da Arpa Lazio, che indicano sull’area della Capitale il persistere per i prossimi giorni di una situazione di rischio, con potenziale superamento delle soglie di sicurezza previste dalla legge per l’inquinamento da polveri sottili.