Smog Roma: oggi blocco dei veicoli più inquinanti

A Roma i dati rilevati da Arpa Lazio evidenziano il superamento del valore limite di 50 ug/m3 per il pm10 in una stazione di background (Villa Ada) e in una stazione da traffico (Tiburtina).Le previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell’aria di Arpa Lazio indicano nell’arco delle 24-48 ore una situazione di criticità e il rischio di superamento dei valori limiti delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici. Tenuto altresì conto anche dell’incendio divampato l’11 dicembre presso l’impianto Tmb Salario di Ama e del potenziale contributo delle sostanze inquinanti generate dalla combustione dei rifiuti coinvolti, anche a scopo precauzionale, il sindaco Raggi ha firmato l’Ordinanza n. 210 del 12 dicembre 2018 di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti per il 13 dicembre 2018.