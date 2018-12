Smog Roma: transito vietato in fascia verde ai veicoli più inquinanti

A Roma le centraline segnalano livelli PM10 prossimi ai valori limite e le previsioni indicano rischio di superamento nei prossimi giorni: resta in vigore l’ordinanza del sindaco Raggi con cui si stabilisce il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Stop al traffico privato nella Fascia Verde dalle 7.30 alle 20.30 per le seguenti categorie di veicoli: ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 (= Euro 0) ed Euro 1 a due-tre-quattro ruote, con motore a 2 o 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive); autoveicoli alimentati a benzina “Euro 2” (ovvero non conformi alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive).Prevista anche la limitazione a 17 o 18°C (a seconda del tipo d’edificio) della temperatura massima raggiungibile dagli impianti di riscaldamento.