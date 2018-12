Smog: revocato lo stop alle auto diesel euro 4 a Milano, Varese e Como

In considerazione del calo di polveri sottili, sono revocate, a partire da domani, domenica 23 dicembre, le limitazioni di primo livello della circolazione, in particolare delle auto diesel euro 4, a Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo e Cremona e nei comuni delle rispettive province. Il provvedimento, che riguarda i centri di oltre 30mila abitanti o che hanno aderito al protocollo regionale per il miglioramento della qualità dell’aria, è stato reso noto dalla Regione Lombardia: il rientro dei valori entro la soglia 50 microgrammi per metro cubo anche ieri ha portato a revocare le disposizioni previste dopo i giorni consecutivi di superamento.