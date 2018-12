In riferimento alla qualità dell’aria, i dati di Arpa Piemonte a Torino confermano anche per oggi l’applicazione delle sole misure a carattere permanente, con il blocco totale degli euro 0 di qualsiasi tipo (0-24, sette giorni su sette) e parziale dei diesel euro 1, 2 e 3 dalle ore 8 alle ore 19 – dalle ore 8.30 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19 per i veicoli commerciali e per quelli per il trasporto persone ad otto posti – dal lunedi’ al venerdi’.