Sondaggio: il pranzo di Natale batte il cenone della vigilia

Gli italiani preferiscono il pranzo di Natale al cenone della vigilia (52% contro il 38%): lo ha rilevato un sondaggio condotto da Swg per la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA).

E’ emerso in particolare che sono le donne a scegliere maggiormente il pranzo (53% contro il 51% degli uomini), mentre un italiano su dieci non festeggia affatto.

Il cenone della Vigilia di Natale è gradito dagli uomini per un 40% contro il 35% delle donne, dalla fascia intermedia di età tra i 35 e i 54 anni (41%) e dai residenti al Sud (52%), in Sicilia e Sardegna (47%) e nel Centro (44%).