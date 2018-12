Spazio: la NASA pronta a rivedere le regole della protezione planetaria

In considerazione della nuova fase dell’esplorazione spaziale umana di Luna e Marte e delle missioni robotiche sui satelliti naturali del Sistema Solare che potrebbero ospitare forme di vita, la NASA è pronta a rivedere le regole di protezione planetaria.

Il Consiglio consultivo dell’Agenzia statunitense, riunitosi il 10 e l’11 dicembre scorso, ha raccomandato di rivedere le linee guida sulla protezione planetaria esistenti e l’ha invitata a istituire una commissione interdisciplinare di esperti. La NASA “dovrebbe istituire una task force multidisciplinare di esperti dell’industria, della comunità scientifica e delle agenzie governative competenti“, per individuare regole volte a prevenire la contaminazione dei mondi da esplorare e anche qualsiasi contaminazione della Terra dai materiali riportati da quei mondi.

Le attuali regole si basano sugli orientamenti adottati 50 anni fa dal comitato internazionale per la ricerca spaziale, e potrebbero non essere adatte all’era dell’esplorazione umana di Marte e all’ingresso dei privati nelle missioni spaziali.