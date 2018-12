Spazio: in orbita il satellite GSAT-11, porterà internet nelle zone remote dell’India

Lanciato il satellite GSAT-11, costruito dall’agenzia spaziale indiana, destinato consentire l’accesso a internet a milioni di persone nelle aree più remote del Paese.

L’Indian Space Research Organization ha proceduto oggi al lancio del satellite dalla base di Kourou, nella Guyana francese, messo in orbita dal razzo Ariane 5.

“GSAT-11 e’ il satellite di comunicazione di nuova generazione che avra’ un ruolo cruciale nel ridurre la frattura digitale del subcontinente indiano e nel fornire una piattaforma per nuove applicazioni,” ha spiegato K. Sivan, capo del’Isro.

Il razzo Ariane 5 ha messo in orbita anche GEO-KOMPSAT-2A, sviluppato dall’Istituto sudcoreano di ricerca spaziale, deputato a previsioni meteorologiche e sorveglianza della meteorologia spaziale.