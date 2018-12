Diverse ambulanze del 118 sono intervenute in una scuola superiore di Pavia dopo l’utilizzo di qualcuno di uno spray al peperoncino. A renderlo noto è stata l’Areu, Azienda regionale emergenza-urgenza. Le ambulanze sono state inviate in un Istituto tecnico in via Verdi. Al momento, secondo quanto si è appreso, gli operatori stanno soccorrendo due 15enni, mentre sono trenta i codici verdi in fase di destinazione ospedaliera, che in gran parte saranno inviati al San Matteo.