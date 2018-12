Parte in grande la nuova stagione invernale a Pila (AO): dallo sci all’accensione dell’albero di Natale

Venerdì 7 dicembre parte la stagione invernale 2018-19 di Pila. La neve è arrivata, le piste sono in preparazione e per sapere quali saranno subito praticabili bisogna attendere giovedì 6. Di sicuro sabato 8 a Pila è grande festa per l’accensione dell’albero di Natale, per festeggiare assieme l’inizio del nuovo inverno.

Quest’anno la musica avrà uno spazio speciale col dj set di Ema Stokholma, la dj di Radio RAI.

A partire dalle ore 17.00 in località Gorraz, di fronte alla scuola di sci, la musica proposta da Ema Stokholma, riscalderà l’atmosfera della festa fino alle 18.30, quando l’interruttore sarà premuto per l’accensione delle luci del grande albero di Natale. Per tutti panettone e vin brulé per arrivare all’ora di cena e scegliere una delle accoglienti baite di Pila per apprezzare le specialità locali, e i pub per prolungare il divertimento fino a notte fonda.

Importante: per facilitare gli spostamenti la telecabina Aosta- Pila rimarrà aperta fino alle ore 23.00

L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale di Gressan, dal Consorzio Turistico “L’Espace de Pila” col supporto di Pila s.p.a. che ha consentito per l’occasione l’apertura prolungata della telecabina.