Il comandante della Stazione Spaziale: “La Terra è fragile e bellissima, e non abbiamo un pianeta B”

“La Terra è fragile e bellissima, e non abbiamo un pianeta B“: lo ha dichiarato in un videomessaggio l’astronauta Alexander Gerst, comandante della Stazione Spaziale Internazionale, inviato in occasione dell’apertura della COP24, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima che si svolge dal 3 al 14 dicembre a Katowice, Polonia, il cui scopo è definire le regole di attuazione dell’Accordo di Parigi del 2015.

L’astronauta tedesco dell’ESA invita tutti i membri partecipanti alla collaborazione per il futuro dell’unico pianeta che abbiamo. “Questa Stazione Spaziale è la dimostrazione che è possibile la cooperazione attraverso i confini e le generazioni. In questi ultimi 20 anni abbiamo portato avanti una quantità di ricerche scientifiche ed esplorazioni 100 volte maggiore di quella che potrebbe realizzare una singola nazione da sola. Spero che lo stesso spirito di collaborazione possa aiutarvi a trovare la strada migliore per andare avanti“.