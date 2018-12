Strasburgo: domani l’autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi

Verrà effettuata domani l’autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista trentino deceduto ieri a seguito dell’attentato terroristico a Strasburgo.

Si tratterebbe di un ulteriore accertamento, in seguito è atteso il nulla osta per il rimpatrio della salma in Italia.

“I genitori di Antonio Megalizzi, la sorella Federica, la fidanzata Luana e tutta la famiglia chiedono il massimo rispetto per il loro dolore in questo momento cosi’ difficile. Non desiderano, per ora, rilasciare ulteriori dichiarazioni ai media. Antonio era un giornalista e, in circostanze simili, avrebbe sicuramente rispettato la volonta’ dei parenti di un collega venuto a mancare. La data e maggiori informazioni sui funerali verranno comunicate nei prossimi giorni“: lo rende noto la famiglia di Megalizzi.