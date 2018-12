Strasburgo: il Rettore dell’Università di Padova, “Antonio Megalizzi era una voce anche del nostro Ateneo”

Attraverso RadioBue la voce di Antonio Megalizzi – giornalista morto ieri a seguito dell’attentato a Strasburgo – arrivava agli studenti dell’Ateneo patavino.

“Una tragedia inaccettabile: faccio mie le parole del capo dello Stato per la morte di Antonio Megalizzi. Antonio raccontava anche ai ragazzi dell’Ateneo patavino, con la trasmissione Europhonica trasmessa da RadioBue, l’Europa che giovani come lui contribuiscono ogni giorno a costruire, la comunità libera ed aperta aggredita a Strasburgo da un attacco feroce e vigliacco. Anche per Antonio difenderemo questi valori. Con RadioBue Antonio era una voce anche del nostro Ateneo che oggi è vicino a familiari, fidanzata e tutti quanti lo piangono,” ha dichiarato il Rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto.