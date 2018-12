L’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, era in compagnia di altre due persone che si sono immerse con lui. Sono stati i due compagni a lanciare l’allarme. Dopo ore di ricerche, è stato individuato e recuperato il corpo senza vita.

Un sub è morto questa mattina durante un’esercitazione a Toscolano Maderno (Brescia), nelle acque del lago di Garda.

Sub muore durante l’esercitazione nel lago di Garda

