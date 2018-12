Sudafrica: musicista operato al cervello mentre suona la chitarra

Un musicista è stato operato al cervello per rimuovere un tumore in anestesia locale, mentre suonava la sua chitarra.

Musa Manzini è stato sottoposto ad intervento all’Inkosi Albert Luthuli Central Hospital a Durban, in Sudafrica.

Uno dei chirurghi ha spiegato che lo scopo dell’esecuzione musicale era di avere un riscontro in tempo reale mentre veniva rimosso il tumore.

Il musicista ha suonato la chitarra alla fine del lungo intervento, mentre i chirurghi controllavano l’esito dell’operazione.