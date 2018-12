Lunga quasi 17 chilometri, la galleria del San Gottardo unisce in Svizzera i villaggi di Goeschenen nel canton Uri con Airolo nel canton Ticino. Si tratta dell’opera principale dell’autostrada fra Basilea e Chiasso, al confine con l’Italia, utilizzata anche da molti automobilisti in viaggio fra la Svizzera e il nostro paese.

La galleria del San Gottardo è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in fiamme. Lo comunicano su Twitter la polizia ticinese e il TCS (Touring club svizzero) senza fornire altre informazioni. Ai due ingressi si sono formate code di veicoli.

Svizzera, veicolo in fiamme: chiusa galleria di San Gottardo

