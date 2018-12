Un televisore e’ andato a fuoco in un appartamento a Pescara provocando un incendio spento grazie all’intervento dei vigili del Fuoco: il fatto e’ accaduto in via Lago di Capestrano intorno alle 20 della vigilia di Natale. Sul posto e’ arrivato anche il 118, ma i proprietari dell’appartamento erano fuggiti repentinamente e non hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari.