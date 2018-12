Terra dei Fuochi, Ercolano: “Fermati 20 camion con rifiuti”

Nell’ambito dell’operazione denominata Terra dei Fuochi, agenti della Polizia Municipale di Ercolano (Napoli) in collaborazione con i militari dell’Esercito, hanno effettuato servizi di controllo e sorveglianza nella zona alta della città che comprende via Castelluccio, via Fossogrande, via Case Vecchie, via dello Spacco e via Benedetto Cozzolino.

Nel corso del servizio, sono stati fermati venti automezzi che trasportavano merci di varia natura, tra cui rifiuti e materiale di scarto. In sei casi è scattata la denuncia per violazione alle normative ambientali. Elevate anche tredici sanzioni per violazioni amministrative (guida senza patente, guida senza assicurazione, mancanza di documenti a bordo).

“Sono ancora molte, purtroppo, le persone che utilizzano le strade della città come una pattumiera – commenta il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto – Stiamo combattendo con maggiori controlli e con campagne di sensibilizzazione all’interno delle scuole per sconfiggere questa forma di inciviltà che danneggia il territorio e la salute dei cittadini”.