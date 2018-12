Terracina: chiusa al traffico la via Appia per allagamento

A causa di un allagamento, la strada statale 7 “Via Appia” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 96,400, nel territorio comunale di Terracina, in provincia di Latina. Lo rende noto l’Anas, spiegando che il transito è consentito ai soli veicoli pesanti, mentre i mezzi leggeri sono deviati sulla viabilità locale limitrofa, con indicazioni sul posto. L’impresa di pronto intervento Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenute sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.