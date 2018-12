Terremoto Catania: “Governo vicino alla popolazione, lo stato di emergenza primo passo per tornare alla normalità”

“Il Governo nazionale ha dato immediata e concreta risposta ai catanesi, dichiarando lo stato di emergenza di 12 mesi per i Comuni etnei colpiti dal sisma e l’immediato stanziamento di 10 milioni per predisporre le prime attività di soccorso in favore delle popolazioni colpite dall’evento calamitoso. Questo rappresenta il primo passo per tornare alla normalità”.

La senatrice catanese del Movimento 5 Stelle, Nunzia Catalfo, commenta così la deliberazione nella serata di ieri del Consiglio dei Ministri che, su proposta del premier Giuseppe Conte, ha dato il via libera alla dichiarazione dello stato di emergenza per le zone colpite dal terremoto nella zona etnea.

Questi i Comuni interessati: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea.

Contestualmente alla deliberazione del Cdm, la Protezione Civile ha emesso una ordinanza, a firma del Capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, per le misure urgenti che prevede per la prima volta nella storia degli interventi emergenziali, un contributo massimo di 25 mila euro per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di agibilità degli immobili danneggiati non gravemente appartenenti ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata.

Il provvedimento stabilisce anche la nomina di Commissario delegato per Calogero Foti, Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana e prevede la possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui e l’assegnazione di un Contributo di autonoma sistemazione, che può raggiungere un massimo di 900 euro mensili.

I nuclei familiari composti da una sola unità percepiscono 400 euro; quelli composti da due unità 500 euro; 700 euro quelli formati da tre unità; 800 euro quelli composti da quattro unità e 900 euro per quelli composti da cinque o più unità. È possibile disporre di ulteriori 200 euro mensili se in famiglia ci sono persone con handicap o con invalidità non inferiore al 67% o persone con più di 65 anni.

“Adesso è arrivato il momento di dare la giusta tutela ai nostri territori predisponendo una reale attività di prevenzione e non solo di interventi emergenziali. A tal proposito – conclude la senatrice Catalfo – vorrei ricordare che il M5S nei mesi scorsi ha presentato all’Ars una mozione a firma della deputata regionale Gianina Ciancio, concertata con tutti gli ordini professionali e approvata dal Parlamento regionale, finalizzata a modificare la categorica sismica da zona 2 a zona 1 nella Sicilia orientale e, in particolare, nelle provincie di Catania e Siracusa. Un atto che impegnava ufficialmente il Governo Musumeci e che ancora attendiamo”.