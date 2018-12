Terremoto Catania, Ministro Grillo: ospedale di Acireale “operativo, nessun pericolo”

“Sono stata all’Ospedale di Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Nei giorni scorsi c’è stato qualche lievissimo danno a un controsoffitto, come riportato dalle cronache, ed è per questo che sono voluta passare personalmente per vedere la situazione. E’ tutto assolutamente operativo e non ci sono pericoli per pazienti e operatori“, scrive su Facebook il Ministro della Salute, Giulia Grillo, che si trova in Sicilia a seguito del terremoto verificatosi ieri nel Catanese. “La macchina dei soccorsi ha funzionato benissimo. Ringrazio, ancora una volta, tutti gli operatori sanitari, medici e soccorritori che in questi giorni stanno assicurando il pieno funzionamento dei servizi e l’ascolto per chiunque abbia bisogno di supporto psicologico“.