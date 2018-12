Terremoto Catania: “Nelle prossime ore stop ai mutui, tutti i 400 sfollati avranno un tetto”

Nelle prossime ore il governo varerà il provvedimento che prevede la “sospensione mutui per tutte le persone che hanno avuto difficolta’”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio in conferenza stampa a Catania. “Domani alle 19 ci sara’ il Consiglio dei ministri – ha aggiunto – Il nostro obiettivo e’ aver pronta prima possibile l’ordinanza di protezione civile per fornire agli enti locali tutti gli strumenti per tornare a normalita’”.

“Tutti e 400 gli sfollati hanno e avranno un tetto. Nel momento drammatico che stanno attraversando tanti cittadini gli esperti che stanno seguendo l’Etna dicono con la situazione e’ sotto controllo e quindi mi auguro che i cittadini possano trascorre giornate piu’ serene”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa a Catania.