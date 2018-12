Terremoto Catania: “Nessun ferito in pericolo di vita”, “pronti a ogni eventualità”

“Ho sentito telefonicamente il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti e il prefetto di Catania Claudio Sammartino. Sui luoghi ci sono gli assessori alla Salute Ruggero Razza e alle Infrastrutture Marco Falcone. La macchina regionale si e’ subito attivata, ma c’e’ comunque la necessita’ di stare all’erta per il protrarsi dell’attivita’ sismica e, in ogni caso, pronti a ogni eventualita’. La Regione, alla fine della riunione in corso in prefettura, coordinera’ un tavolo per valutare l’ospitalita’ alberghiera e in altre strutture degli sfollati e nel contempo sta approvvigionando cento tende da campeggio per eventuali necessita’. Dieci dei feriti in ospedale sono ricoverati in codice giallo. La piu’ grave e’ una signora di oltre ottant’anni, con una frattura piu’ significativa. Allo stato, pero’, nessuno e’ in pericolo di vita“: lo spiega, in una nota, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in riferimento al terremoto magnitudo 4.9, verificatosi alle 03:19, con epicentro in provincia di Catania, tra Viagrande e Trecastagni.