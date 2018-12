Terremoto Catania, gli sfollati sono 320: notte negli alberghi

Sono 320 gli sfollati che saranno ospitati in strutture alberghiere segnalate da Federalberghi con cui la Regione siciliana in meno di un giorno dal sisma ha stipulato la convenzione. Diciassette a Santa Venerina; 36 a Aci Sant’Antonio; 8 a Viagrande; 34 ad Acireale e 225 a Zafferana Etnea. Il numero potrebbe crescere nella giornata di domani in quanto molti abitanti di Zafferana trascorreranno, per loro scelta, la prima notte in strutture comunali messe a disposizione del comune di Zafferana Etnea.