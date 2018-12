Terremoto Catania “Vicinanza a attenzione dal governo”

Gli interventi per fare fronte all’emergenza sull’Etna sono stati la “testimonianza della vicinanza e dell’attenzione del governo in un momento drammatico per la popolazione”. Lo ha affermato il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, durante l’incontro con i ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli a Palazzo Minoriti. Il prefetto ha “ringraziato tutto il dispositivo di Protezione civile, i suoi uomini e le sue donne che subito sono stati vicini alla popolazione con abnegazione e professionalita’”. “C’e’ stata – ha aggiunto Claudio Sammartino – l’armonia di tutti, con una forza di intervento che ha agito come se fosse un sol corpo”.

“L’obiettivo e’ fare in modo che la ricostruzione e la messa a norma degli edifici avvenga il prima possibile. E se ci sara’ bisogno di un decreto legge per velocizzare procedure e semplificare norme il governo non avra’ alcun problema a fare un decreto”.

Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa a Catania con l’altro vicepremier Matteo Salvini. “E’ chiaro ed evidente che c’e’ sempre un rischio – ha aggiunto – da una parte quello di ingessare troppo le procedure e non riuscire a fare niente, dall’altra di allargare troppo le maglie e magari c’e’ qualche furbo che si intrufola”. In ogni caso, l’obiettivo del governo “e’ riportare alla normalita’ queste comunita’ il prima possibile”. Di Maio ha poi sottolineato che nella manovra ci sono 850 milioni “come primo intervento per il dissesto idrogeologico. E altrettanti fondi per l’adeguamento antisismico degli edifici pubblici, che e’ un altro elemento molto importante”.