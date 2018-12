Terremoto Catania, il sindaco di Zafferana Etnea: “Chiediamo aiuto al Governo”

“Al Governo chiediamo di aiutarci a ristabilire la normalità nella nostra comunità fortemente danneggiata sul piano strutturale e provata su quello emotivo. La frazione di Fleri e’ stata devastata e anche Poggiofelice e Pisano hanno subito danni. Speriamo che lo Stato, come gia’ sta facendo, ci aiutera’ nell’opera di ricostruzione che e’ la parte piu’ delicata. Abbiamo messo a disposizione della comunita’ servizi e alloggi, ma ogni cittadino in base alle proprie esigenze ha scelto come meglio ha creduto. Molte persone non vogliono abbandonare i propri affetti e la propria casa“: lo ha dichiarato il sindaco di Zafferana Etnea Alfio Russo, in riferimento ai danni provocati nel Comune dal terremoto magnitudo 4.9 verificatosi ieri.