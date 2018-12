Terremoto Catania: “Primi accertamenti, alcune decine di contusi”

“Sono in stretto contatto con la Protezione civile regionale, che si e’ subito attivata, e seguo costantemente il lavoro di ricognizione che si sta svolgendo nell’area etnea a seguito della forte scossa di terremoto di stamane. Stiamo monitorando la situazione in tutti gli ospedali, ma dai primi accertamenti non risultano danni alle persone, tranne alcune decine di contusi, ma soltanto ad alcuni fabbricati nella zona dell’epicentro e in quelle limitrofe. La Regione partecipa al tavolo di crisi che e’ stato convocato in Prefettura. Attendo l’assestamento delle operazioni per andare a fare visita ai luoghi. Siamo vicini alle comunita’ colpite e vogliamo ringraziare tutte le forze di Pronto intervento e i volontari che gia’ nell’immediatezza del sisma si sono attivate per prestare assistenza alla popolazione“: lo spiega in una nota, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci dopo il terremoto di magnitudo 4.9, verificatosi alle 03:19, con epicentro in provincia di Catania, tra Viagrande e Trecastagni.