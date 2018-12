Terremoto Centro Italia: a Cittareale riaprono corso e piazza

A 2 anni dal terremoto in Centro Italia, riaprono alla circolazione Corso Vittorio Emanuele e la piazza S. Maria di Cittareale, uno dei comuni del Reatino più colpiti dal sisma: il sindaco, Francesco Nelli, ha firmato l’ordinanza che riduce l’attuale zona rossa.

“E’ un grande giorno per il nostro comune e soprattutto per il nostro capoluogo, permangono ovviamente gravi inagibilita’ nel centro storico, come ad esempio il Comune e la chiesa di S.Maria, ma almeno con questo provvedimento si potra’ tornare a transitare nel centro storico,” ha spiegato il primo cittadino.