Terremoto: firmate due ordinanze per Mantova

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in qualità di Commissario delegato per l’emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato due ordinanze, pubblicate sul Burl oggi, lunedì 17 dicembre, con le quali vengono adottati nuovi provvedimenti a favore dei territori della provincia di Mantova colpiti dal terremoto del 2012.

Con l’Ordinanza n.449 si offre la possibilità a coloro che in ‘edifici misti’ abbiano avuto la propria abitazione anche non principale (seconda casa) resa inagibile a causa del sisma, o la propria impresa danneggiata, di poter presentare un’istanza tardiva per la richiesta di contributi volti al loro ripristino. La contribuzione massima ammonta al 50 per cento o 75 per cento a seconda dei casi prospettati.

Con l’Ordinanza n.450 vengono fornite le ultime indicazioni, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi (entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato) in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione europea.