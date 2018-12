Terremoto: team della Protezione civile in partenza a supporto dei Comuni etnei

A seguito della riunione in Prefettura a Catania, alla presenza del Capo dipartimento Borrelli, il Comitato operativo di Protezione civile convocato questa mattina alle ore 5.00 ha concluso i lavori.

Un team del Dipartimento è in partenza per le aree colpite per operare a supporto dei comuni per l’assistenza alla popolazione.

Il Dipartimento continua a seguire l’evolversi della situazione attraverso la Sala situazione Italia in stretto raccordo con gli enti di ricerca e le strutture operative sul territorio.