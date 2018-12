Tokyo 2020, rischio caldo per atleti e spettatori: la maratona olimpica inizierà alle 05:30

Per limitare il rischio caldo per gli atleti e gli spettatori, gli organizzatori hanno reso noto che la maratona olimpica di Tokyo 2020 inizierà tra le 05.30 e le 6 del mattino.

L’orario era già stato anticipato alle 7 in seguito agli avvertimenti delle organizzazioni mediche giapponesi su possibili malori dovuti ai colpi di calore.

Gli organizzatori di Tokyo 2020 devono ora concordare l’orario definitivo con la IAAF.

Tokyo negli ultimi anni ha registrato diverse ondate di caldo che hanno causato anche numerosi decessi.