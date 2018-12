Torino: a Natale record di trapianti di organi in 36 ore

“Un Natale all’insegna dell’altruismo“: lo descrivono così i responsabili della Città della Salute di Torino riferendosi alla “maratona di trapianti” che ha caratterizzato le giornate del 24 e 25 dicembre: due pazienti hanno ricevuto un polmone, quattro un fegato, tre un rene, “doni preziosi che accompagnano la possibilita’ di una nuova vita dopo una gravissima malattia“.

I polmoni sono stati espiantati da una giovane donna che pochi giorni prima aveva ricevuto un cuore ma non era riuscita a salvarsi. I donatori del fegato sono quattro ultrasettantenni (tre donne e un uomo) deceduti per emorragia cerebrale in ospedali piemontesi. I riceventi sono due uomini e due donne fra i 54 e i 69 anni, residenti in Piemonte, affetti da cirrosi epatica complicata in tre casi da un tumore maligno del fegato e in un caso da una severa insufficienza funzionale.

I trapianti di rene (due singoli e uno doppio) hanno incrementato il record torinese, già battuto da parecchie settimane, di espianti da donatore deceduto in Italia.