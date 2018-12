Trasporti: ENEA presenta tecnologie innovative per la mobilità elettrica

Giovedì 13 dicembre a Roma ENEA organizza il convegno “I nuovi scenari della mobilità elettrica – Upgrading tecnologico, potenzialità e impatti” per presentare i risultati delle attività dell’Agenzia nel settore della mobilità sostenibile, realizzate nell’ambito dell’accordo di programma per la Ricerca di Sistema Elettrico con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Oltre ai più recenti progressi tecnologici per la ricarica elettrica, soluzioni innovative per la sicurezza dei sistemi di accumulo e software d’avanguardia per l’elettrificazione del trasporto, il workshop sarà anche l’occasione per presentare l’ingresso dell’Agenzia in un grande polo europeo per lo sviluppo di sistemi innovativi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, in collaborazione con 47 tra le più prestigiose istituzioni, università e industrie del settore.