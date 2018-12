Trump chiede a bimba se crede “ancora” in Babbo Natale, lei risponde “Yes, Sir”

E’ diventata virale la telefonata natalizia tra una bambina di 7 anni, Collman Lloyd, e il presidente degli Stati Uniti: Trump le aveva chiesto se credesse ancora a Babbo Natale, e lei ha riposto che in “Santa” ci crede ancora.

In un primo momento era stato riferito che Trump aveva parlato con un bambino di nome Coleman, chiedendogli appunto se credesse ancora in Babbo Natale e affermando che ciò, alla sua età, era “marginale”.

Collman Lloyd vive a Lexington in South Carolina, ed ha raccontato la sua versione alla stampa locale: alla domanda del presidente ha risposto soltanto “Yes, Sir“, contenta e molto emozionata di poterci parlare.