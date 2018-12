Tsunami Indonesia: la Caritas presente nelle zone colpite

Oadre Ignatius Swasono, direttore ad interim di Caritas Indonesia chiede aiuto per la popolazione indonesiana colpita dallo tsunami, lanciando un appello “a tutti gli uomini e le donne di buona volontà in Italia per aiutarci ancora una volta in questo momento di sconforto e paura perché il Natale del Signore possa portare speranza alle popolazioni colpite“: “Molti volontari stanno già lavorando e andando verso l’area dello Tsunami. Da ieri l’ospedale cattolico di Cilegon Serang è aperto, a servizio delle comunità, per tutte le persone che hanno bisogno di aiuto“.