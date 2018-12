Tsunami Indonesia: tre équipe di MSF impegnate per curare i feriti

Al momento Medici Senza Frontiere (MSF) ha risposto con tre équipe all’emergenza post tsunami in Indonesia: un’équipe sta supportando un centro di salute a Carita, una seconda è attiva in un’altra struttura a Labuan. Entrambe le località si trovano nel distretto di Pandeglang, una delle zone maggiormente colpite dal maremoto. In questo momento MSF sta ampliando il suo staff sanitario per rispondere ai bisogni della popolazione. La terza équipe è mobile: si sposta di comunità in comunità per curare i pazienti feriti che non possono recarsi nelle strutture sanitarie, preoccupandosi anche del trasferimento in ospedale nei casi più gravi.