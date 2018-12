Tsunami Indonesia, MSF: 3 squadre a lavoro nonostante le forti piogge

“Secondo i dati dell’Agenzia Nazionale di Gestione dei Disastri indonesiana (BNPB), sono 16.082 le persone sfollate a seguito dello tsunami. I distretti colpiti sono cinque: Pandeglang e Serang nella provincia di Banten; Lampung Selatan, Tanggamus e Pesawaran, nella provincia di Lampung. Le vittime accertate sono 429, i feriti 1.485, mentre sono 154 le persone scomparse. Circa i danni materiali, sono state colpite 882 case, 73 hotel, 60 banchi commerciali, 434 barche e circa 65 veicoli“: nel centro sanitario di Labuan un’équipe di Medici Senza Frontiere, si spiega in una nota, “lavora per supportare la fornitura di servizi sanitari per i pazienti ambulatoriali“.

Nel centro sanitario di Carita, oggi 26 dicembre, l’équipe di MSF non è stata in grado di raggiungere la struttura a causa delle inondazioni provocate dalle forti piogge, che hanno avuto inizio la sera del 25 dicembre.