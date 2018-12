Indonesia, Oxfam: “I sopravvissuti hanno paura di un nuovo tsunami, mentre cercano notizie dei dispersi”

OXFAM è al lavoro per soccorrere la popolazione colpita dal devastante tsunami che si è abbattuto sullo stretto della Sonda tra Giava e Sumatra in Indonesia il 22 dicembre scorso, causando oltre 370 vittime, più di 1500 feriti, 128 dispersi e oltre 11 mila sfollati.

Le comunità che vivono sulla costa dello Stretto hanno subito gli effetti più devastanti dello tsunami, causato dalle frane sottomarine seguite a un’eruzione ad Anak Krakatau.

OXFAM – che ha già soccorso dallo scorso ottobre 100mila persone nell’isola di Sulawesi – è in queste ore sul posto per portare agli sfollati, beni di prima necessità, soprattutto kit e servizi igienico-sanitari, acqua pulita e coperte, e valutare i danni complessivi in accordo con le autorità indonesiane.

“Ad appena tre mesi dal terremoto che ha colpito Sulawesi, causando più di 4000 tra morti e dispersi e centinaia di migliaia di sfollati, le comunità indonesiane sono di nuovo di fronte a un ennesimo mortale disastro. Il bilancio delle vittime sembra purtroppo destinato a salire ancora. In questo momento i sopravvissuti hanno paura di un nuovo tsunami, mentre cercano notizie dei dispersi. Migliaia di persone sono in campi di fortuna e hanno urgente bisogno di cibo, acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Soprattutto donne e bambini. I nostri team, mentre stanno valutando l’entità dei danni, sono già al lavoro, in collaborazione con i nostri partner locali, per soccorrere i sopravvissuti. In questo momento l’aiuto di ciascuno può fare la differenza,” ha spiegato Roberto Barbieri, direttore generale di OXFAM Italia.