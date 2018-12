Tsunami in Indonesia: intrappolato per 12 ore in auto, salvato bimbo di 5 anni

Dall’ Indonesia colpita dal devastante tsunami , tra vittime e danni , arriva una buona notizia: un bimbo di 5 anni è stato salvato dopo essere rimasto per 12 ore intrappolato in un’auto, sotto alberi crollati. Un poliziotto ha raccontato che i soccorritori si sono avvicinati a delle macerie e hanno cominciato a rimuovere rami e altri detriti quando hanno visto il piccolo che piangeva disperato: sporco di fango e terrorizzato è stato tirato fuori dalla vettura mentre intorno la folla applaudiva e scattava foto.

