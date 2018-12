Tsunami Indonesia, Unicef: 15mila sfollati, i bimbi necessitano di cure

“Sono passati 4 giorni dallo tsunami che ha colpito entrambi i lati dello stretto di Sonda in Indonesia e la situazione è ancora molto complessa“, dichiara Andrea Iacomini portavoce di Unicef Italia. “Il numero dei dispersi continua a crescere, i morti sono 430 e i feriti oltre 1500. Quello che più colpisce è il numero degli sfollati che aumenta di ora in ora. Ad oggi ne contiamo circa 15000 tra cui un gran numero di bambini. Molte persone dormono ancora per strada, altre presso le abitazioni di amici o parenti dei villaggi vicini“.

“Siamo estremamente preoccupati – prosegue Iacomini – per la situazione dei bambini che hanno bisogno di tutto, dall’assistenza psicologica dovuta al trauma dell’evento catastrofico fino alle cure mediche. Molti di essi, a causa dello tsunami sono stati separati dai propri genitori ecco perché in queste ore è fondamentale tenere unite le famiglie e ricongiungere i bambini, laddove possibile, ai propri familiari come i nostri operatori in loco stanno facendo con il supporto del Governo“.