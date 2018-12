Tumori: cancro riprodotto in 3D svela i segreti della malattia

Un tumore è stato riprodotto in 3D dagli scienziati della Cambridge University per essere studiato da ogni prospettiva. l’obiettivo è svelare i segreti della malattia di ogni singolo paziente e di trovare il trattamento migliore, personalizzato.

I ricercatori si sono serviti di un campione di 1 mm di tumore al seno, prelevato attraverso biopsia del tessuto mammario, contenente circa 100.000 cellule. Il campione è stato sezionato, scansionato e sono stati utilizzati marcatori diversi per mostrarne l’aspetto molecolare e le caratteristiche del DNA.

Il tumore è stato infine ricostruito utilizzando la realtà virtuale e, una volta ottenuto un modello in 3D, si è proceduto alle analisi in laboratorio.

Greg Hannon, direttore del Cancer Research UK Cambridge Institute, ha dichiarato alla BBC: “Nessuno ha mai esaminato la ‘geografia’ di un tumore a questo livello di dettaglio. E’ davvero un nuovo modo di guardare al cancro“.