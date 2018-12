TV, RAI: ottima partenza per la maratona Telethon

“Portare nelle case degli italiani la ricerca contro le malattie rare è ancora una volta una ‘missione possibile’ e l’ottimo risultato della ‘Festa di Natale’ lo conferma. Telethon resta un appuntamento fondamentale dell’impegno Rai per il sociale“: lo ha dichiarato l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini commentando dell’avvio della settimana Telethon sulle reti del servizio pubblico. “Siamo entusiasti dei dati di ascolto ottenuti ieri sera con la serata di apertura della maratona televisiva sulle reti Rai“, afferma Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Telethon. La maratona, “oltre a essere un’importante occasione di raccolta fondi, è per noi un momento di fondamentale importanza per diffondere una corretta informazione sulle malattie genetiche rare e sulla ricerca scientifica. Dando visibilità alle persone affette da queste patologie vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica su come la malattia impatti sulla quotidianità di queste famiglie e sull’importanza di non lasciarle da sole nella lotta contro questi spaventosi nemici“. “L’alleanza con la Rai ci permette di dare voce a queste storie e a condividere con il pubblico che ci segue i grandi successi che raggiungiamo grazie allo loro generosità‘.