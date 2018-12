Unesco: Brindisi candida la via Appia Antica a patrimonio dell’umanità

La giunta comunale di Brindisi ha deliberato all’unanimità’ la candidatura della via Appia antica e della città di Brindisi a diventare sito Unesco “patrimonio dell’umanità“: l’amministrazione vuole far rientrare Brindisi nella “Convezione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale” promossa dalla Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza, la cultura.

La via Appia Antica, Regina Viarum, “è l’arteria di collegamento di circa 540 chilometri tra Roma e Brindisi, la cui costruzione inizia nel 312 a.C. per volonta’ di Appio Claudio, politico e letterato romano, e viene completata fino a Brindisi all’inizio del II sec. a.C.” e quindi “costituisce un capolavoro del genio creativo umano per la lunghezza del percorso, attraverso quattro regioni: Lazio, Campania, Basilicata e Puglia e per la particolarita’ della tecnica costruttiva“.