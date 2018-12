UNESCO: per prima volta un italiano entra nel gruppo degli esperti valutatori

Un italiano, per la prima volta, entra a far parte del gruppo degli esperti che valuterà nei prossimi 4 anni i siti candidati ad entrare a far parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO: si tratta del professor Pier Luigi Petrillo, capo di Gabinetto del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, eletto con il 92% dei voti favorevoli dal Comitato del Patrimonio Culturale dell’UNESCO.

Il gruppo si compone di 6 esperti eletti ogni 4 anni dal comitato del patrimonio culturale, in rappresentanza di oltre 250 Paesi, con il compito di valutare le proposte di riconoscimento UNESCO provenienti da tutto il mondo.