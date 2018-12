Unicef: in Iraq oltre 151mila bimbi rischiano la morte per il freddo

Corsa contro il tempo per l’Unicef per assistere in Iraq oltre 151mila bambini, vittime delle guerre in Medio Oriente che rischiano ora la vita per il freddo: i “rifugiati interni” che hanno dovuto abbandonare con le loro famiglie le loro case a causa dei combattimenti, sono minacciati, con l’arrivo dell’inverno, dal freddo e dalle inondazioni che si sono abbattute su varie regioni del Paese.

In Iraq l’inverno è rigido e caratterizzato da piogge torrenziali e neve. Al nord, dove vive la maggior parte dei bambini jazidi e rifugiati interni, la colonnina di mercurio scende sotto zero.

“Nessun bambino deve correre il rischio di morire di freddo. Tutti meritano di vivere in buona salute e dormire al caldo,” ha sottolineato il Rappresentante Unicef in Iraq Peter Hawkins