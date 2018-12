Valanga Hotel Rigopiano: aperto nuovo fascicolo nell’inchiesta con 7 indagati

La Procura della Repubblica di Pescara ha aperto un nuovo fascicolo d’indagine sulla tragedia dell’hotel Rigopiano nel Comune di Farindola (Pe), spazzato via da una valanga il 18 gennaio 2017, in cui sono morte 29 persone tra ospiti e personale dell’albergo.

L’indagine condotta dal Procuratore Capo Massimiliano Serpi e dal Sostituto Procuratore Andrea Papalia, con i Carabinieri Forestali di Pescara comandati dal tenente colonnello Annamaria Angelozzi ha fatto scattare sette nuovi avvisi di garanzia: per tutti si ipotizza il reato di frode in processo penale e depistaggio.